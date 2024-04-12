Более 110 полотен представил заслуженный художник РФ Сергей Сиренко на выставке в Пушкиногорском районе

22:22, 12 апреля 2024, ПАИ

Открытие выставки «В Святые Горы. К Пушкину» состоялось в научно-культурном центре Пушкинского заповедника сегодня, 12 апреля. Заслуженный художник Российской Федерации, профессор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Сергей Сиренко представил 119 живописных полотен. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Художник признался, что подготовка выставки заняла около 60 лет.

«Пушкин и живопись шли параллельно, долгое время я писал картины, не задумываясь об этом, и лишь часть работ писалась уже с мыслью, которая связала всё воедино. Потом принял решение, что надо сделать выставку к юбилею. Оно само созрело, так бывает. Самая ранняя из картин в выставочном зале датируется 1981 годом. Большинство работ более позднего времени», – рассказал Сергей Серенко.

Художник провёл для посетителей экскурсию по выставке, рассказал об истории написания полотен. Он признался, что очень рад тому, что его выставка проходит в знаменитых пушкинских местах и именно в это время года.

Выставка «В Святые Горы. К Пушкину» открыта для посещения с 12 апреля по 19 июля этого года.