Для детей участников СВО провели тематический мастер-класс в День космонавтики

09:42, 13 апреля 2024, ПАИ

Тематические мероприятия в День космонавтики прошли во всех муниципалитетах Псковской области. В них также приняли участие псковские волонтёры и активисты, сообщили ПАИ организаторы.

В фонде «Защитники Отечества» вместе с детьми волонтёры порисовали на тему первого полёта человека в космос. В фонде регулярно проходят творческие мастер-классы для детей участников СВО, в проведении которых помогают волонтёры регионального Ресурсного центра добровольчества.

В День космонавтики волонтёры смогли побывать в Псковском планетарии, освежить свои знания о космосе и открыть для себя новые факты из истории отечественной космонавтики.

Кроме того, мероприятия прошли в онлайн-формате. Любой желающий мог принять участие в викторине центра молодёжи и общественных инициатив, проверить свои познания и попробовать настоящее питание космонавтов. Самые успешные участники получили в подарок космический борщ.