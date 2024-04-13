Ремонт междворового проезда на улице Народной стартовал в Пскове

11:38, 13 апреля 2024, ПАИ

Ремонтные работы в междворовом проезде возле домов № 19, 21 и 21а на улице Народной стартовали в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Рабочие разбирают изношенное покрытия. Срок исполнения работ по контракту – до 1 июня. Контракт на данный проезд был заключён ещё в прошлом году.

«Сейчас в ремонте проезд вдоль домов № 69, 69а и 69б на улице Коммунальной вместе с автостоянкой у ТК «Гулливер». На очереди проезд у домов № 43 и 47 на улице Труда», – отметил Борис Елкин.