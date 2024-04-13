Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Парад Победы не будут проводить в Псковской области в этом году

Парад Победы не будут проводить в Псковской области в этом году. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор подчеркнул, что главным вызовом сейчас является обеспечение безопасности проводимых мероприятий и каждую из возможных угроз необходимо учитывать при планировании.

«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, от парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, в этом году регион получит 17 миллионов на благоустройство воинских захоронений, ещё шесть миллионов рублей направят в рамках областной программы. Планируется отремонтировать более 30 воинских захоронений, увековечить имена 200 воинов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2024

53-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
13 апреля 2024

До +14 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 14 апреля
13 апреля 2024

Более 200 детей из Белгородской области приехали по приглашению губернатора в Псковскую область
13 апреля 2024

Речное пассажирское судно «Иния» прибыло в Псковскую область
13 апреля 2024

Парад Победы не будут проводить в Псковской области в этом году
13 апреля 2024

Ремонт междворового проезда на улице Народной стартовал в Пскове
13 апреля 2024

Конкурс «Хрустальные звёздочки» прошёл в Пскове
13 апреля 2024

Для детей участников СВО провели тематический мастер-класс в День космонавтики

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...