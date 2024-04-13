Парад Победы не будут проводить в Псковской области в этом году

12:01, 13 апреля 2024, ПАИ

Парад Победы не будут проводить в Псковской области в этом году. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор подчеркнул, что главным вызовом сейчас является обеспечение безопасности проводимых мероприятий и каждую из возможных угроз необходимо учитывать при планировании.

«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, от парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, в этом году регион получит 17 миллионов на благоустройство воинских захоронений, ещё шесть миллионов рублей направят в рамках областной программы. Планируется отремонтировать более 30 воинских захоронений, увековечить имена 200 воинов.