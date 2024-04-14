Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники МЧС в Великолукском районе спасли собаку от огня во время пала травы

Сотрудники МЧС спасли собаку и дома от огня во время пала травы в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники МЧС спасли собаку от огня во время пала травы в Великолукском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сухая растительность горела около деревни Баландино Великолукского района. Из-за ветра огонь мог перекинуться и на жилые дома.

Во время тушения пала травы пожарные заметили привязанную собаку, которая находилась в опасной близости с огнём. Специалисты отвязали пса и отвели его подальше.

«Нам важна каждая жизнь!» – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Возгорание ликвидировали восемь сотрудником МЧС и две единицы техники МЧС. Они защитили дома от пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 апреля 2024

В Госдуме предложили выплачивать декретные пособия до полутора лет на основе 60% среднего заработка
14 апреля 2024

Сотрудники МЧС в Великолукском районе спасли собаку от огня во время пала травы
14 апреля 2024

Субботник провели в деревне Чернея Себежского района
14 апреля 2024

Дождь прогнозируют в Псковской области 15 апреля
14 апреля 2024

Железную решётку-герсу изготавливают реставраторы для башни Нижних решёток Псково-Печерского монастыря
13 апреля 2024

Первые паспорта вручили юным дновцам
13 апреля 2024

К концу апреля в «Волшебной горе» в Пскове начнётся монтаж аттракционов
13 апреля 2024

Для школьников из Пушкинских Гор провели профориентационное занятие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...