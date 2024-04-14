Сотрудники МЧС в Великолукском районе спасли собаку от огня во время пала травы

12:27, 14 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники МЧС спасли собаку и дома от огня во время пала травы в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сухая растительность горела около деревни Баландино Великолукского района. Из-за ветра огонь мог перекинуться и на жилые дома.

Во время тушения пала травы пожарные заметили привязанную собаку, которая находилась в опасной близости с огнём. Специалисты отвязали пса и отвели его подальше.

«Нам важна каждая жизнь!» – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Возгорание ликвидировали восемь сотрудником МЧС и две единицы техники МЧС. Они защитили дома от пожара.