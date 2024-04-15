Кровлю шатра башни Верхних решеток и дозорной избы отреставрируют в Псково-Печерском монастыре
Кровля шатра башни Верхних решеток (XVI в.) и дозорной избы будет воссоздана в Псково-Печерском монастыре в соответствии с проектом реставрации, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
Проектом предусматривается восстановление и реставрация архитектурного облика объекта культурного наследия на опорный период конца XVII в. (допетровское время).
Облик башни был реконструирован в период реставрации 1960-х гг., когда по проекту архитектора Всеволода Смирнова надстроена каменная башня 4, 5, 6 ярусами. Воссозданы деревянный шатер и «дозорная изба» с прапором и «красным тесом с пиками».
Проект предусматривает ремонт и протезирование существующих деревянных элементов каркаса шатра и дозорной избы, а также демонтаж отдельных элементов и реставрацию фасадных стен дозорной избы, реставрацию флюгера на башне, подведение коммуникаций.
Кровлю шатра башни Верхних решеток и дозорной избы отреставрируют в Псково-Печерском монастыре
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