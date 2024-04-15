Кровлю шатра башни Верхних решеток и дозорной избы отреставрируют в Псково-Печерском монастыре

10:18, 15 апреля 2024, ПАИ

Кровля шатра башни Верхних решеток (XVI в.) и дозорной избы будет воссоздана в Псково-Печерском монастыре в соответствии с проектом реставрации, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Проектом предусматривается восстановление и реставрация архитектурного облика объекта культурного наследия на опорный период конца XVII в. (допетровское время).

Облик башни был реконструирован в период реставрации 1960-х гг., когда по проекту архитектора Всеволода Смирнова надстроена каменная башня 4, 5, 6 ярусами. Воссозданы деревянный шатер и «дозорная изба» с прапором и «красным тесом с пиками».

Проект предусматривает ремонт и протезирование существующих деревянных элементов каркаса шатра и дозорной избы, а также демонтаж отдельных элементов и реставрацию фасадных стен дозорной избы, реставрацию флюгера на башне, подведение коммуникаций.