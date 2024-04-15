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Общество

Около 65 тысяч жителей Псковской области проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту

В Псковской области для жителей региона продолжается всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области, около 65 тысяч жителей региона уже отдали свои голоса за общественные пространства. На ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.

В Пскове лидируют пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах А. Алехина и Загородной (более 2,3 тысячи голосов) и общественная территория на улицах Звездной и Юности (порядка 2,1 тысячи голосов). На третьем месте — общественная территория на улице Яна Фабрициуса (свыше 1 тысячи голосов).

В Великих Луках лидер голосования — пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 2,4 тысячи голосов). На втором месте в рейтинге разместился городской пляж на улице Рабочей (почти 2 тысячи голосов). Третий в списке — сквер на площади Калинина (около 1,6 тысячи голосов).

Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

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