Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 21 единицу оружия

11:23, 15 апреля 2024, ПАИ

С 8 по 14 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 18 административных правонарушений, изъяли 21 единицу оружия и 78 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.