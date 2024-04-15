В среднем в месяц каждый пскович тратит 31,5 тысячи рублей

11:35, 15 апреля 2024, ПАИ

Потребительский спрос в Псковской области в 2023 году вырос на 2,6%. В среднем в месяц каждый пскович тратил 31,5 тысячи рублей. Таковы данные рейтинга РИА Новости.

Спрос вырос почти во всех российских регионах. В среднем по стране он увеличился на 6,2%. Самый значительный прирост — на 17,2% — произошел в Республике Ингушетия. В Брянской области и Ненецком автономном округе, замыкающих рейтинг, зафиксированы отрицательные значения — -1,9 и -2,4% соответственно.

В Псковской области среднемесячные траты сопоставимы с расходами соседей из Новгородской области (30,9 тысячи рублей) и Калининградской области (31,9 тысячи рублей).