Изменения в расписании движения пригородных поездов произошли в Псковской области

11:40, 15 апреля 2024, ПАИ

Сезонные изменения в расписании движения пригородных поездов произошли в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

С 15 апреля по 30 сентября назначаются дополнительные пригородные поезда (по средам): № 6703/6702 Великие Луки – Невель-2 и № 6704/6701 Новосокольники – Невель-2.

С 1 мая по 31 октября увеличивается частота курсирования пригородных поездов: № 6659 Дно – Псков будет ходить ежедневно, кроме понедельника и четверга; № 6660 Псков – Дно будет ходить ежедневно, кроме вторника и пятницы.