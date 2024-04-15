Спортивный мастер-класс для ветеранов СВО пройдёт в Пскове
Спортивный мастер-класс для ветеранов СВО «Сильный воин» пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 17 апреля. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко.
На мастер-класс зарегистрировались 40 ветеранов СВО. «Это мероприятие позволит ветеранам узнать что-то новое о спортивных дисциплинах», – отметил Дмитрий Ющенко.
В рамках мероприятия, которое пройдёт с 10:00 по 15:30, будут представлены виды спорта: стрельба из лука, пулевая стрельба, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя. Его посетят родные и близкие участников, паралимпийцы, чемпионы мира и тренеры. Кроме того, каждый участник получит памятный подарок.
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