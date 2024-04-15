Режим работы Изборского музея на майских праздниках изменится

15:00, 15 апреля 2024, ПАИ

Режим работы Изборского музея на майских праздниках изменится, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Изборская крепость 29, 30 апреля и 10, 11 мая будет работать с 9:00 до 20:00, выставочный зал 29 и 30 апреля будет открыт для гостей с 10:00 до 20:00.

Музейные экспозиции и музейное кафе «Блинная» будут работать с 10:00 до 18:00, музей-усадьба народа сето в деревне Сигово – с 10:00 до 17:00.

29 апреля на всех музейных объектах будет рабочий день. 8 мая музей будет работать до 17:00.

Со стоимостью билетов и экскурсионного обслуживания можно ознакомиться на сайте музея.