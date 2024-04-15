Псковский театр драмы вводит скидку для многодетных родителей

16:11, 15 апреля 2024, ПАИ

Псковский театр драмы вводит скидку для многодетных родителей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения. Ранее теарт предоставлял скидку на билеты только для детей из многодетных семей.

Теперь, по просьбам зрителей, такую же льготу – скидку 20% – театр вводит и на билеты для многодетных родителей.

Скидкой можно воспользоваться в кассе, предъявив документы, подтверждающие право на льготу: удостоверение (справка) многодетной семьи / многодетной матери (отца) или паспорт родителя с указанием несовершеннолетних детей, свидетельства о рождении детей.

Если зритель покупает билеты на детские спектакли, со скидкой идут и дети, и родители.

Напомним, что льготы в Псковском театре драмы (скидка от 20% до 100%) доступны также ветеранам, инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам, детям из малоимущих семей, военнослужащим по призыву, студентам.

Правила льготной продажи билетов опубликованы на официальном сайте.