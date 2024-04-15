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Второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в правительстве Псковской области 

Второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в правительстве Псковской области сегодня, 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в правительстве Псковской области. Фото: правительство Псковской области

Перед началом испытаний участников конкурса напутствовал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. «Конкурс – это всегда волнение и творческий азарт. Это очередной шаг по ступенькам лестницы вашей профессиональной карьеры. Уверен, что участие в конкурсе позволит вам приобрести новый опыт, новые идеи, стремление меняться и расти. Пусть результат будет отличным», – сказал вице-губернатор и пожелал конкурсантам удачи и положительных эмоций.

В этот день 14 участников из 12 муниципалитетов региона прошли тестирование на знание основ Конституции и Устава Псковской области, законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции и знание русского языка. Кроме того, муниципальные служащие в составе небольших групп решали представленные комиссией кейсовые задания.

Начальник управления по местному самоуправлению правительства области Елена Тимашова обратила внимание, что данный этап призван не только оценить личные компетенции, управленческие, организаторские и ораторские способности муниципальных служащий, но и умение работать в команде.

По итогам конкурса победители будут определены в двух группах: среди муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, и среди муниципальных служащих, замещающих ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы.

Всего на конкурс в этом году было направлено 19 заявок в шести номинациях: «Градостроительство, архитектура и землепользование», «ЖХК, благоустройство населённых пунктов, системы жизнеобеспечения», «Организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», «Правовое обеспечение», «Экономика» и «Социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодёжная политика)».

Конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводится в Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова с 2021 года. Его целью является повышение престижа муниципальной службы и выявление служащих, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности.

Организатором конкурс выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

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