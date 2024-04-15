В Псковском районе провели субботник у монумента «Ледовое побоище»

18:45, 15 апреля 2024, ПАИ

На горе Соколихе в Псковском районе прошёл общерайонный субботник сегодня, 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

В нём приняли участие сотрудники администрации, депутаты Псковского районного Собрания, работники МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района», Псковский районный центр культуры, активисты, неравнодушные граждане. Уборка была организована на горе Соколихе вблизи монумента «Ледовое побоище».

Волонтёры убрали мусор, прошлогоднюю листву, дикорастущий кустарник, мох с плит постамента, а также сухие деревья вблизи памятника.

«Это место часто посещают гости нашей земли, здесь любят бывать многие псковичи. Безусловно, оно должно иметь достойный вид. Поэтому стало доброй традицией, при помощи общественности наводить здесь порядок перед тёплым сезоном. Благодарим каждого, что счёл важным участвовать в общерайонном субботнике! Вместе мы можем и делаем наш район более благоустроенным для самих себя и наших гостей! Спасибо всей нашей дружной и неравнодушной команде», – поблагодарили всех участников акции в районной администрации.