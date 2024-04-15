Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковском районе провели субботник у монумента «Ледовое побоище»

На горе Соколихе в Псковском районе прошёл общерайонный субботник сегодня, 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

В Псковском районе провели субботник у монумента «Ледовое побоище». Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В нём приняли участие сотрудники администрации, депутаты Псковского районного Собрания, работники МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района», Псковский районный центр культуры, активисты, неравнодушные граждане. Уборка была организована на горе Соколихе вблизи монумента «Ледовое побоище».

Волонтёры убрали мусор, прошлогоднюю листву, дикорастущий кустарник, мох с плит постамента, а также сухие деревья вблизи памятника.

«Это место часто посещают гости нашей земли, здесь любят бывать многие псковичи. Безусловно, оно должно иметь достойный вид. Поэтому стало доброй традицией, при помощи общественности наводить здесь порядок перед тёплым сезоном. Благодарим каждого, что счёл важным участвовать в общерайонном субботнике! Вместе мы можем и делаем наш район более благоустроенным для самих себя и наших гостей! Спасибо всей нашей дружной и неравнодушной команде», – поблагодарили всех участников акции в районной администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2024

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к финалу ВсОШ по литературе начались в Пскове
15 апреля 2024

В Псковском районе провели субботник у монумента «Ледовое побоище»
15 апреля 2024

Второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в правительстве Псковской области 
15 апреля 2024

По требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытово в Пскове
15 апреля 2024

Алексей Севастьянов – об участниках конкурса «Лучший муниципальный служащий»: Весьма компетентные специалисты
15 апреля 2024

Псковичам назвали самые надёжные для покупки автомобили
15 апреля 2024

Число китайских автомобильных брендов в России продолжит расти, уверен Вячеслав Горошанов
15 апреля 2024

На Солдатском пляже появится причал для катамаранов и лодок

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...