Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен на должность в Архангельск

Занимавший с декабря 2019 года должность псковского транспортного прокурора Виталий Фетисов назначен приказом генерального прокурора архангельским транспортным прокурором. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен на должность в Архангельск. Фото: транспортная прокуратура

Виталий Фетисов родился 2 сентября 1983 года в посёлке Идрица Себежского района Псковской области. В органах прокуратуры служит с октября 2007 года в различных должностях. С августа 2012 года принят на службу в Северо-Западную транспортную прокуратуру на должность заместителя великолукского транспортного прокурора, в декабре 2015 года назначен на должность новгородского транспортного прокурора. С декабря 2019 года состоял в должности псковского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.

За время работы в органах прокуратуры неоднократно поощрялся прокурором Псковской области, северо-западным транспортным прокурором и генеральным прокурором РФ. Награждён юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России». За примерное исполнение служебных обязанностей классный чин «старший советник юстиции» в порядке поощрения в 2020 году ему присвоен досрочно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2024

Завод «Титан-Полимер» выступил партнёром ежегодного экологического фестиваля «Чистый город»
15 апреля 2024

Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен на должность в Архангельск
15 апреля 2024

Действия при выявлении больного с подозрением на холеру отработали медики псковской больницы 
15 апреля 2024

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к финалу ВсОШ по литературе начались в Пскове
15 апреля 2024

В Псковском районе провели субботник у монумента «Ледовое побоище»
15 апреля 2024

Второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в правительстве Псковской области 
15 апреля 2024

По требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытово в Пскове
15 апреля 2024

Алексей Севастьянов – об участниках конкурса «Лучший муниципальный служащий»: Весьма компетентные специалисты

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...