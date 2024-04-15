Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен на должность в Архангельск

20:57, 15 апреля 2024, ПАИ

Занимавший с декабря 2019 года должность псковского транспортного прокурора Виталий Фетисов назначен приказом генерального прокурора архангельским транспортным прокурором. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Виталий Фетисов родился 2 сентября 1983 года в посёлке Идрица Себежского района Псковской области. В органах прокуратуры служит с октября 2007 года в различных должностях. С августа 2012 года принят на службу в Северо-Западную транспортную прокуратуру на должность заместителя великолукского транспортного прокурора, в декабре 2015 года назначен на должность новгородского транспортного прокурора. С декабря 2019 года состоял в должности псковского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.

За время работы в органах прокуратуры неоднократно поощрялся прокурором Псковской области, северо-западным транспортным прокурором и генеральным прокурором РФ. Награждён юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России». За примерное исполнение служебных обязанностей классный чин «старший советник юстиции» в порядке поощрения в 2020 году ему присвоен досрочно.