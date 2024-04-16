Псковичка стала победительницей хакатона по искусственному интеллекту в Сочи

12:13, 16 апреля 2024, ПАИ

Псковичка Елизавета Балдина стала победительницей шестого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в Южном федеральном округе. Награждение состоялось в Сочи, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Елизавета Балдина входила в состав команды «Факториал», которая стала лидером в кейсе от АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее». Конкурсанты разработали прототип сервиса прогнозирования динамики лояльности участников НПО.

Всего в проекте было представлено шесть кейсов. При помощи искусственного интеллекта участники разработали решения по оценке маркировки продуктов детского питания, инструменты моделирования продаж, приложения по определению соответствия уровня цен на социально значимые товары и другие системы и программные модули. В каждом из кейсов команды боролись за призовой фонд в 600 тысяч рублей (300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей – за второе и 100 тысяч рублей – за третье). До финальных защит дошли 113 команд, из которых победили 18.

По итогам хакатонов каждый участник проекта получил оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнёров.