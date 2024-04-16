Техники для уборки Пскова становится больше – Борис Елкин

15:23, 16 апреля 2024, ПАИ

Техники для уборки города становится больше, отметил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление», комментируя работы по весенней уборке.

«Погодные условия позволяют делать уборку в круглосуточном режиме. Есть осадки, спутывающие определенные карты в части помывки города. Работы ведутся активно и управляющими компаниями, и организациями, которые занимаются уборкой улично-дорожных сетей. Ежедневно работают пылесосы. В том году купили уборочную технику, в том числе пылесос, который выходит на линию. Техники становится больше: важно, что подрядчики закупают дополнительную технику, в том числе и пылесосы, и спецтехнику для влажной уборки», – сказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что месячник по уборке города продолжается. «Субботники проходят в ежедневном режиме. Очень много обращений от жителей, организаций – все сами изъявляют желание организовать и участвовать в уборке. Мы предоставляем соответствующие места, где это нужно сделать», – рассказал Борис Елкин.