Проект создания сети велодорожек в Пскове разделен на два этапа

16:22, 16 апреля 2024, ПАИ

Проект создания сети велодорожек в Пскове разделен на два этапа. В данный момент проект уже разработан, изыскиваются средства на его реализацию, заявил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Разобьем проект на несколько этапов. Первый: где будем работать с существующими уже в створах улиц велодорожками. И второй, где будем их создавать», – подчеркнул он.

Псковичи стали больше передвигаться на велосипедах и самокатах, заметил Борис Елкин и добавил, что сейчас таким образом можно довольно быстро добраться до нужного места.