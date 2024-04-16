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Общество

Проект создания сети велодорожек в Пскове разделен на два этапа

Проект создания сети велодорожек в Пскове разделен на два этапа. В данный момент проект уже разработан, изыскиваются средства на его реализацию, заявил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В Пскове разработан проект по созданию сети велодорожек. Фото: ПАИ

«Разобьем проект на несколько этапов. Первый: где будем работать с существующими уже в створах улиц велодорожками. И второй, где будем их создавать», – подчеркнул он.

Псковичи стали больше передвигаться на велосипедах и самокатах, заметил Борис Елкин и добавил, что сейчас таким образом можно довольно быстро добраться до нужного места.

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