Борис Елкин: Ярмарка на улице Пушкина – это про туристическую привлекательность и поддержку малого бизнеса

16:51, 16 апреля 2024, ПАИ

Ярмарка на улице Пушкина – это прежде всего туристическая привлекательность города и поддержка малого бизнеса, подчеркнул глава города Борис Елкин, комментируя в эфире программы «Оглавление» успешность опыта работы обновленного в конце 2023 года ярмарочного пространства.

Он напомнил, что городские власти внимательно подходили к тому, чтобы в ярмарочных домиках появились предприниматели, продающие псковские аутентичные товары и готовые работать не только по праздникам. Он обратил внимание, что бизнесу порой сложно найти было продавцов, но некоторые нашли выход, наняв одного продавца на пару домиков.

«Важно понимать, что самый большой поток туристов будет на выходных. Впереди нас ждут майские праздники, и я думаю, что большое количество туристов приедет к нам. Мы изначально планировали, что это будет история не одного дня, что если мы создаем такое место, то нам нужна постоянная работа. Из опыта прошлых лет мы поняли, что, когда работают с непонятным графиком, ничем хорошим не заканчивается», – рассказал Борис Елкин.

«К сезону они [производители. – Прим. ПАИ] поняли, что имеет наибольший спрос. Думаю, что наполнение домиков будет ещё меняться. Основной приоритет для нас – местные производители», – сказал глава города.

Городские власти заинтересованы в развитии ярмарки на Пушкина, подчеркнул Борис Елкин, но для города ярмарка – «это не бизнес, а способ повысить туристическую привлекательность и поддержать местных предпринимателей».