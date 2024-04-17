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Общество

Каждый десятый пскович продлит отдых на майские праздники отгулами

11% псковичей планируют взять отпуск между выходными и майскими праздничными днями, чтобы продлить отдых, следует из результатов опроса SuperJob.

57% псковичей не будут уходить в отпуск в это время, 17% респондентов будут работать по сменному графику, а 15% еще не определились с планами.

Чаще всего уйти в отпуск в это время хотят псковичи старше 45 лет.

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