Каждый десятый пскович продлит отдых на майские праздники отгулами
11% псковичей планируют взять отпуск между выходными и майскими праздничными днями, чтобы продлить отдых, следует из результатов опроса SuperJob.
57% псковичей не будут уходить в отпуск в это время, 17% респондентов будут работать по сменному графику, а 15% еще не определились с планами.
Чаще всего уйти в отпуск в это время хотят псковичи старше 45 лет.
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