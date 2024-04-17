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Политика

Очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 23 апреля

Совет Псковского областного Собрания депутатов назначил заседание на 23 апреля. Начнется сессия с обсуждения проблем по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 23 апреля. Фото: пресс-служба облсобрания

Дата обусловлена необходимостью срочного принятия областного закона, подготовленного во исполнение поручений президента РФ – документ вводит новые меры социальной поддержки многодетных семей. Также в повестку заседания включены доклады трёх уполномоченных, вопрос о назначении мирового судьи и семерых членов нового состава Общественной палаты.

Вернуться к теме обращения с ТКО предложил на парламентском часе ещё до «новогоднего мусорного коллапса» руководитель фракции «Новые люди» Андрей Маковский. Обсуждение этой проблемы стало особенно актуально после принятия нового закона о наделении губернатора правом устанавливать правила осуществления деятельности регоператоров, включая возможность лишения статуса.

«Вопросов к регоператору накопилось много – настолько, что даже губернатору пришлось лично вмешаться. Ситуацией в округах, на местах депутаты в основном владеют, но хотелось бы заслушать информацию в целом», – отметил спикер Собрания Александр Котов.

С докладом на сессию будет приглашён председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, а также директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв. Кроме того, в рамках сессии планируется актуализировать сведения о строительстве экотехнопарка в Палкинском районе, для этого депутаты предложили пригласить на заседание руководство подрядной организации, реализующей проект.

Следующая сессия облсобрания в перспективе будет назначена в первых числах мая, сообщил Александр Котов. «В настоящее время шесть районов области проводят предусмотренные законодательством процедуры для преобразования в муниципальные округа. Чтобы выборы в новые органы местного самоуправления можно было провести в единый день голосования, нам необходимо принять законы в установленные сроки», – подчеркнул он. Точная дата заседания будет утверждена позже.

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