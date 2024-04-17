Чаще всего траву жгут псковичи старше 40 лет – МЧС
Чаще всего траву в Псковской области поджигают граждане старше 40 лет, сообщил начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Дети, кто бы что ни говорил, составляют не такой большой процент виновников возникновения вот этих вот палов сухой растительности. В основном у нас траву жгут люди старше 40 лет», – отметил гость радиоэфира.
Ранее Владислав Соболев рассказал, что за поджог травы граждане могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 15 тысяч рублей. Если же поджог был совершен во время действия на территории субъекта особого противопожарного режима, тогда штраф увеличивается до 20 тысяч рублей.
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