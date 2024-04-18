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Общество

В Псковской областной больнице появился беспроводной оцифровщик рентгеновских снимков

В Псковской областной клинической больнице появился беспроводной оцифровщик рентгеновских снимков, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото регионального комитета по здравоохранению

Это компактное устройство, которое можно подключить к любому рентген-аппарату, относится к классу новейшего цифрового оборудования. Оно позволяет отсканировать и оцифровать снимки, а также улучшить изображение посредством предоставляемых системой функциональных возможностей.

«Аппарат фиксирует изображение, обрабатывает его, настраивает оптимальные параметры изображения и передает на операторский компьютер. Оператор оценивает изображение, если всё устраивает, отправляет врачу. Также можно сразу отправить снимок на печать на плёнке», – рассказал инженер больницы Сергей Сидорин.

Оцифровщик работает с любым рентген-аппаратом и не связан с ним напрямую. Прибор позволит улучшить качество снимков, уменьшить лучевую нагрузку на пациентов, а также оптимизировать работу рентгеновских кабинетов.

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