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Общество

В Пскове «Тотальный диктант» проведут на пяти площадках

Псковичи могут принять участие во всероссийской просветительской акции «Тотальный диктант» в очном формате. В этом году «Тотальный диктант» в Пскове можно будет написать на пяти площадках. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт 20 апреля. Начало в 14:00. Партнёр "Тотального диктанта" в Псковской области – Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой орден».

В этом году акция пройдёт в двадцатый раз. В честь юбилея акции текст для диктанта подготовила известная писательница Анна Матвеева. Для участия желающим необходимо пройти регистрацию, где нужно выбрать место написания диктанта.

Список площадок доступен по ссылке.

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