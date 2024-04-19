Курсом валют интересуются лишь 20% псковичей
Курсом доллара сегодня интересуются 23% псковичей, курсом евро — 21%, сообщает SuperJob.
Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 26% следят за курсом доллара, 29% — за курсом евро.
Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года — 101,22 рубля (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро — 109,66 рубля (+10%).
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