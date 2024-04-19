Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудников местного самоуправления

12:37, 19 апреля 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, проходит в ДК поселка Родина Псковского района в пятницу, 19 апреля. Представителей местного самоуправления приветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

В Родинском доме культуры собрались делегации от муниципальных образований области, в их составе главы городских округов, муниципальных округов и районов, главы городских и сельских поселений, депутаты, ветераны органов местного самоуправления, активисты территориальных общественных самоуправлений.

За особый вклад в развитие местного самоуправления в Псковской области медалью Княгини Ольги награждены заместитель главы администрации города Пскова – начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт и глава Глубоковского территориального отдела управления по муниципальному самоуправлению администрации Опочецкого муниципального округа Леонид Луцышин.

Кроме того, за заслуги в развитии местного самоуправления в Псковской области почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» вручили главе Полонской волости Порховского района Анатолию Гаврилову, заместителю начальника отдела образования администрации Бежаницкого района Зинаиде Михеевой.

Также глава региона наградил представителей местного самоуправления почетными грамотами губернатора Псковской области и благодарственными письмами правительства области.

Кроме того, в рамках мероприятия были вручены дипломы и нагрудные знаки за 1-е место в конкурсных группах областного конкурса «Лучший муниципальный служащий».

Перед участниками торжественного мероприятия с концертной программой выступили студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А.Римского-Корсакова.