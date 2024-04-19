Совет ТПП России побывал на промышленных предприятиях Великих Лук

В Великих Луках состоялось выездное расширенное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России по теме «Условия развития обрабатывающих производств на примере Псковской области».



В его работе приняла участие делегация ТПП РФ в составе вице-президента Дмитрия Курочкина, председателя Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимира Гамзы и главного эксперта - руководителя направления Департамента проектной и инвестиционной деятельности Сергея Звягина. В заседании принял участие президент ТПП Псковской области Владимир Зубов.

Участники встречи также посетили несколько промышленных предприятий южной столицы области.