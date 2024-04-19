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Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу над бразильцем Эвертоном Полакуини в турнире АСА 174

Турнир АСА 174 прошёл в Санкт-Петербурге сегодня, 19 апреля. Профессиональный боец ММА, великолучанин Руслан Шамилов провёл бой с бразильцем Эвертоном Полакуини, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу над бразильцем Эвертоном Полакуини в турнире АСА 174. Фото: скриншот видео АСА ММА

Поединок продлился все пять раундов, по истечении которых единогласным решением судей победу одержал Руслан Шамилов.

«Если честно, не по плану всё прошло. Мог намного лучше сделать. Но на самом деле, возможно, я ещё и недооценил его. Я думаю, он покажет ещё себя», – сказал Руслан Шамилов после боя в интервью ACA.

Напомним, недавно великолучанин подписал контракт с крупнейшей в России лигой АСА. Этот бой стал первым в рамках сотрудничества Шамилова с АСА.

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19 апреля 2024

Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу над бразильцем Эвертоном Полакуини в турнире АСА 174
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