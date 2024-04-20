Как полноценно отдохнуть за выходные, рассказала психолог Минаева

18:48, 20 апреля 2024, ПАИ

Как полноценно отдохнуть за выходные и что снижает качество отдыха, рассказала психолог Наталия Минаева в эфире радио Sputnik.

Самый лучший отдых – активный: прогулки, занятия спортом, поход на выставку или в кино. «Даже если человек очень устал и ему совсем ничего не хочется делать, нужно чередовать активный и пассивный отдых», – отметила эксперт.

Кроме того, важно переключаться с одного вида деятельности на другой, «чтобы мозг получал новые раздражители». Например, после похода в театр можно прогуляться или посидеть в кафе с семьёй или друзьями.

Не следует постоянно листать новостную ленту и смотреть фотографии в соцсетях – от этого больше появляется усталость. Это объясняется тем, что происходит физиологический процесс, выброс дофамина, после которого человек какое-то время на подъёме, а потом это проходит, и он чувствует себя уставшим.

«Можно хорошо отдохнуть за несколько дней, а можно целый отпуск провести бессмысленно и не чувствовать себя отдохнувшим. Здесь важнее качество отдыха, а не количество дней», – заключила Наталия Минаева.