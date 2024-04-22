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Спорт

129 человек приняли участие в чемпионате Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

Чемпионат Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях прошёл на туристической базе «Юльчин Хутор» в Себежском районе 14 апреля. На старт вышли 129 участников из Себежского, Плюсского, Бежаницкого районов, а также из Великих Лук и Смоленска, сообщили ПАИ организаторы.

129 человек приняли участие в чемпионате Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Фото здесь и далее предоставили в АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»

Несмотря на экстремальные погодные условия (дождь и сильный порывистый ветер), спортсмены преодолели свою дистанцию.

«Спасибо всем спортсменам, кто не побоялся изменчивой весенней погоды.

Родителям, представителям и тренерам, которые поддерживали ребят до старта, на дистанции, после финиша.

Тренерам, которые тоже пробежали дистанцию, продемонстрировав свою замечательную технику.

И конечно же, отдельное спасибо всем судьям, которые, несмотря на дождь и ветер, не покинули свои этапы, судили честно, были доброжелательны и встречали спортсменов с улыбкой на лице», – отметили организаторы.

«Благодарим администрацию туристической базы «Юльчин Хутор» за радушный приём, теплоту и отзывчивость, за возможность проводить соревнования и тренировки! Надеемся на дальнейшее сотрудничество», – заключили организаторы.

Соревнования проходили в рамках проекта «Псковские туристы», который реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов.

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