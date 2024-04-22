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Общество

Останки двух красноармейцев обнаружили поисковики в Великолукском районе

Поисковики в ходе экспедиции по местам сражений времён Великой Отечественной войны обнаружили на территории Великолукского района останки двух советских бойцов, погибших в период 1941–1943 годов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий заместителя командира поискового отряда «Штурм» Сергея Колендо.

Личность одного из погибших бойцов удалось установить с помощью медальона, обнаруженного при нём. Его имя – Андрей Сопко, он из Харьковской области Краснокутского района. Вероятно, мужчина погиб при освобождении Великих Лук в 1943 году.

При бойцах также обнаружены каска, противогаз, гильзы. Устанавливаются обстоятельства гибели красноармейцев.

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