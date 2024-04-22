Останки двух красноармейцев обнаружили поисковики в Великолукском районе
Поисковики в ходе экспедиции по местам сражений времён Великой Отечественной войны обнаружили на территории Великолукского района останки двух советских бойцов, погибших в период 1941–1943 годов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий заместителя командира поискового отряда «Штурм» Сергея Колендо.
Личность одного из погибших бойцов удалось установить с помощью медальона, обнаруженного при нём. Его имя – Андрей Сопко, он из Харьковской области Краснокутского района. Вероятно, мужчина погиб при освобождении Великих Лук в 1943 году.
При бойцах также обнаружены каска, противогаз, гильзы. Устанавливаются обстоятельства гибели красноармейцев.
В Пскове по улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда временно ограничат движение
Читатели псковской библиотеки посетили экскурсию в рамках проекта «Город. Улица. Мой дом»
Муниципалитеты Псковской области получат 200 млн рублей на подготовку проектной документации
Захоронения участников Великой Отечественной войны привели в порядок в Печорском районе
О влиянии «Михайловского» на жизнь и творчество Пушкина рассказали в посольстве РФ в Белоруссии