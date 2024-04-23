Григорий Стороненков станет гостем программы «Оглавление»

10:23, 23 апреля 2024, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 23 апреля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Григорий Стороненков, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы, избранный в 7-й созыв муниципального представительного органа от одномандатного округа № 12.

Какие ключевые решения комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности уже внёс на рассмотрение коллег в этом году и что в планах у народных избранников? Как складываются сегодня взаимоотношения внутри гордумы, между депутатами и председателем? Как выстроено взаимодействие между гордумой и администрацией Пскова? Какие сегодня стоят ключевые проблемы перед округом № 12? Почему он лидирует в деле создания и развития ТОС и в конкурсах проектов создания комфортной городской среды?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.