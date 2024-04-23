В Псковской области расширены меры поддержки многодетных семей
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова, предложенную во исполнение указа президента РФ, и приняли областной закон о дополнительных мерах поддержки многодетных семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Согласно изменениям, внесённым в областной закон «О социальной поддержке многодетных семей», ежегодно к началу учебного года многодетные родители будут получать денежную выплату на приобретение детской одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере 3000 рублей. Это норма начнёт действовать с 1 августа 2024 года.
С 1 сентября школьникам из многодетных семей и студентам профессиональных образовательных организаций будет предоставляться бесплатное питание. Ещё одна мера поддержки – бесплатный проезд в общественном транспорте для обучающихся в общеобразовательных организациях Псковской области.
Кроме того, с 1 сентября 2024 года гражданам, имеющим трёх и более детей, будет предоставляться ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30 % платы взамен ранее предоставляемого ежемесячного пособия на оплату только коммунальных услуг.
На реализацию принятого закона в текущем году потребуется 76 млн рублей.
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