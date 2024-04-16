Какие бывают потребительские кредиты

16:39, 23 апреля 2024, ПАИ

На сегодняшний день практически каждый человек сталкивался с такой ситуацией, что на удовлетворение собственных потребностей попросту не хватает денежных средств. При подобных обстоятельствах у человека, как правило, есть два варианта решения проблемы: накопить нужную сумму или занять. В последнее время всё большее количество людей предпочитает второй вариант. Однако занимать люди предпочитают не у знакомых, а в банках. Дело всё в том, что в условиях современных реалий взять кредит наличными доступно практически каждому. Подобный кредитный продукт на данный момент предлагается в каждой кредитно-финансовой организации, и «Тинькофф Банк» не стал исключением.

Что такое потребительский кредит?

Под потребительским кредитом на сегодняшний день следует подразумевать денежные средства, которые банки выдают заёмщику на основании соответствующего договора. Потратить полученные денежные средства заёмщик может по своему усмотрению. Чаще всего подобные банковские продукты используются людьми для удовлетворения собственных потребностей, а потому так и называются. По сути, к потребительским кредитам на данный момент относятся абсолютно все виды банковских займов, включая ипотечное кредитование.

Разновидности

На данный момент потребительские кредиты принято делить на две достаточно крупные группы:

Целевые. В данном случае отличительной особенностью кредитного продукта будет тот факт, что потратить полученные по договору денежные средства можно только на определённые цели. Нецелевое расходование полученных денежных средств банк может расценить как нарушения условия кредитного договора, что повлечёт за собой наложение разнообразных штрафных санкций. Одной из таких штрафных санкций может быть требование полного досрочного погашения задолженности. Как правило, условия кредитования по целевым займам более лояльные;

Нецелевые. В данном случае клиент имеет полное право тратить полученные денежные средства полностью по своему усмотрению на удовлетворение собственных потребностей. Однако следует быть готовым к тому, что по нецелевым займам установлены на сегодняшний день более жёсткие условия кредитования. Например, процентная ставка может быть значительно выше по сравнению с целевыми займами.

Также имеются и другие более мелкие группы, на которые сегодня принято делить все потребительские кредиты.

Реклама. АО «Тинькофф Банк». ИНН 7710140679. ОГРН 1027739642281, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673, erid: LjN8KKnQh.