Принцип эффективной работы назвал депутат Псковской городской Думы

17:19, 23 апреля 2024, ПАИ

Для эффективной работы нужно больше делать и меньше говорить, заявил председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы Григорий Стороненков в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Можно много времени тратить на разговоры и яркие обсуждения, но это всё самопиар. Раньше его было очень много», – отметил гость радиоэфира и подчеркнул, что по итогам сессии должны быть намечены конкретные планы и приняты правильные решения.

Кроме того, если все вопросы проработаны, учтены все моменты, то сессия должна проходить быстро и скучно, считает спикер. «Я за то, чтобы делать больше, чем разговаривать. Сейчас у нас меньше разговоров, но больше возможностей реализовать планы и решить задачи. Это лучше, чем смотреть шоу и наслаждаться красивыми высказываниями депутата. К тому же председатель гордумы Александр Гончаренко умеет налаживать процессы, благодаря чему всё решается автоматически. Работа стала конструктивной, ушли иллюзии, теперь все находятся в единой реальности», – рассказал Григорий Стороненков.