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Политика

О взаимодействии с чиновниками рассказал депутат Псковской городской Думы

О работе с чиновниками рассказал председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы Григорий Стороненков в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

О работе с чиновниками рассказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Фото: ПАИ

«Глава Пскова Борис Елкин умеет слушать и слышать. Даже если он сразу не может предложить решение вопроса, то в конечном итоге всё равно решение найдёт. В этом смысле полный контакт, есть возможность выкладывать проблемы и, сотрудничая, решать их», – отметил спикер.

Быстрее и эффективнее решать вопросы напрямую, отметил Григорий Стороненков. «Можно написать в мессенджере, и бывает, что уже к утру всё решено. Если речь идёт о профильном вопросе длительного цикла выполнения, то нужно писать письмо, а если это вопрос вне компетенции заместителей, то нужно выходить на главу – на депутатских фракциях, до или после сессии, это всегда личная беседа», – рассказал гость радиоэфира.

Также хорошим способом решения вопросов являются совместные выезды в избирательный округ с главой города. «Я всегда набираю пять вопросов, которые хотелось бы решить, и два-три всегда решаются», – подчеркнул Григорий Стороненков.

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