Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки

21:28, 23 апреля 2024, ПАИ

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», – говорится в сообщении ведомства.

Подробности задержания не уточняются.

Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве. В разные годы работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, заместителем председателя правительства Московской области, генеральным директором АО «Оборонстрой». В мае 2016 года его назначили заместителем министра обороны России.