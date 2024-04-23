Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», – говорится в сообщении ведомства.
Подробности задержания не уточняются.
Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве. В разные годы работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, заместителем председателя правительства Московской области, генеральным директором АО «Оборонстрой». В мае 2016 года его назначили заместителем министра обороны России.
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