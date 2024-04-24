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Общество

Псковичам стали доступны краткосрочные полисы ОСАГО

Жители Псковской области в 2023 году оформили свыше 180 тыс. полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Это на 3,8% больше, чем в 2022 году, сообщили ПАИ в псковском отделении Центробанка России.

Больше половины полисов было оформлено в электронном виде, и популярность такого варианта заключения договоров в регионе постоянно растет.

Средняя стоимость страхового полиса за год увеличилась и составила 5,1 тыс. рублей. При этом вырос и размер средней страховой выплаты, который по итогам 2023 года составил 74,9 тыс. рублей. В значительной степени это связано с повышением стоимости автомобилей и запчастей.

«С марта этого года у водителей появилась возможность оформить краткосрочный полис ОСАГО – на срок от одного дня до трех месяцев. Такой полис пригодится, если вы планируете продавать машину и не видите смысла в покупке годовой страховки или при временной передаче транспортного средства другому человеку. Раньше договор страхования автогражданской ответственности можно было заключить только на год, ограничив при желании период использования на срок не менее трех месяцев. Например, можно было купить страховку на лето», – отметил исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Для расчета стоимости краткосрочного ОСАГО страховые компании самостоятельно устанавливают коэффициенты, поэтому перед покупкой полиса стоит заранее сравнить цены и выбрать наиболее выгодный вариант.

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