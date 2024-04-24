Аналитика Tele2: за два года количество пользователей инвестиционных приложений в Псковской области выросло в 2,6 раза

17:15, 24 апреля 2024, ПАИ

Tele2 проанализировала, как менялся интерес к приложениям для инвестиций в течение двух лет. С января 2022 года количество уникальных пользователей в данных сервисах в Псковской области выросло в 2,6 раза. При этом месячная женская аудитория превышает мужскую по темпам роста и занимает 53 % от общего числа пользователей. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счёта и обучающими программами для частных инвесторов, сообщили ПАИ в пресс-службе Tele2.

В Псковской области женщины активнее пользуются сервисами для инвестиций. В начале 2022 года распределение аудитории между мужчинами и женщинами сохранялось на уровне 50,5 % против 49,5 %. С мая 2022 года женская аудитория стала увеличивать свою долю и к началу текущего года на женщин приходится уже 53 %. Таким образом, выводы исследования опровергают гендерный стереотип о том, что инвестирование в большей степени привлекает клиентов-мужчин.

Исследование позволило выявить и изменения в ядре аудитории с начала 2022 года по начало 2024-го. На январь 2022 года его составляли представители возрастных групп 35-39 лет (17,6 %) и 40-44 лет (15,5 %). Но за прошедшие два года видно перераспределение в сторону старших возрастных групп при незначительном сокращении доли инвесторов среди людей в возрасте от 30 до 34 лет на 2,8 п. п. к началу 2024 года. В настоящее время основная масса пользователей также относится к возрастным группам 40-44 года и 35-39 лет – 16,2 % и 15,8 % соответственно. При этом среди женщин лидируют инвесторы в возрасте 40-44 года (17,6 %), среди мужчин – 35-39 лет (15,4 %).

Такое равномерное распределение в разных возрастных категориях коррелирует с активностью использования цифровых продуктов. Ядро формируют группы, которые, с одной стороны, уверенно обращаются с digital-сервисами, с другой – интересуются биржевыми инструментами. В целом высокое проникновение тех, кто интересуется инвестициями, в разные возрастные категории обусловлено удобством приложений для инвестирования. Интерфейсы и функционал этих цифровых площадок крайне просты в использовании; к регистрации в приложении и открытию брокерского счёта поощряют банковские офферы (первая акция в подарок); банки активно развивают обучающие программы для привлечения интереса к частному инвестированию.

По регионам Северо-Запада люди, обращающиеся к инвестиционным продуктам, распределены следующим образом: 60,7 % – наибольшее количество от общего числа – проживает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 8,8 % – в Архангельской области, 8 % – в Вологодской области, 3,7 % – в Псковской области.

Оператор исследовал активность на площадках: «Тинькофф Инвестиции», «СберИнвестор», «БКС мир инвестиций», «Альфа-инвестиции», «Райффайзен Инвестиции», «МТС Инвестиции», FinamTrade, «ПСБ. Инвестиции», РСХБ-брокер. В исследовании рассматривались уникальные пользователи приложений среди всех абонентов Tele2, которые обращались к ним не менее одного раза в месяц.

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