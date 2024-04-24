Пскович поселил своих собак в машине в Москве

17:36, 24 апреля 2024, ПАИ

Москвичи заметили, что две собаки живут в автомобиле на парковке рядом с домом на улице Островитянова, сообщает 360.ru.

Хозяин животных Антон рассказал, что приехал в Москву из Псковской области в командировку, а питомцев поселил в машине, потому что их не с кем оставить, в приют собак не берут из-за отсутствия прививок. «Это вынужденная мера. Если бы можно было что-то сделать, я бы сделал», – подчеркнул он.

Мужчина отметил, что присматривает за животными – каждое утро оставляет им воду и еду, гуляет с ними. Он также сообщил, что соседи в основном нервничают из-за того, что животные лают на них. «В пятницу уже уеду обратно», – добавил Антон.