В Псковской области осудили педофила за изнасилование несовершеннолетнего

13:15, 25 апреля 2024, ПАИ

Мужчину осудили за совершение мужеложства в отношении несовершеннолетнего в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районного суда.

46-летнего жителя Себежского района обвиняли в совершении мужеложства и иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Сообщается, что мужчина также применял насилие к ребёнку и угрожал ему убийством.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.