В Псковской области осудили педофила за изнасилование несовершеннолетнего
Мужчину осудили за совершение мужеложства в отношении несовершеннолетнего в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районного суда.
46-летнего жителя Себежского района обвиняли в совершении мужеложства и иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Сообщается, что мужчина также применял насилие к ребёнку и угрожал ему убийством.
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком два года.
Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 апреля 2024
Более полутора миллионов рублей потеряли пожилые псковичи после общения с мошенниками
25 апреля 2024
Трёх иностранцев, попытавшихся пересечь границу с Эстонией, задержали в Псковской области