Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Детский поэт Виктор Лунин станет гостем программы «Минкульт»

Советский и российский детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 апреля.

Детский поэт Виктор Лунин станет гостем программы «Минкульт». Фото: ПАИ

Как стать поэтом, когда все против? Как Заходер и Берестов повлияли на становление Виктора Лунина? Как цензура выбросила за борт четырёх детских поэтов и как это пережить? Почему сегодня стать писателем легче? Что отличает хорошую детскую литературу от плохой?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2024

Детский поэт Виктор Лунин станет гостем программы «Минкульт»
24 апреля 2024

Концерт «Евгений Онегин» будут транслировать на телеканале «Культура»
24 апреля 2024

Подготовку к Дням пушкинской поэзии и русской культуры обсуждают в медиацентре ПАИ
24 апреля 2024

Заслуженный артист России провёл мастер-класс для псковских студентов
24 апреля 2024

Сувениры Бахрушинского театрального музея можно приобрести во Дворе Постникова
24 апреля 2024

Милитари-бенд «Откуда звук» выступит в Новосокольниках
24 апреля 2024

Арт-медиация пройдёт в Картинной галерее Псковского музея
24 апреля 2024

Квинтет духовых инструментов Псковского колледжа искусств выступил в Картинной галерее

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...