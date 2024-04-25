Детский поэт Виктор Лунин станет гостем программы «Минкульт»

13:36, 25 апреля 2024, ПАИ

Советский и российский детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 апреля.

Как стать поэтом, когда все против? Как Заходер и Берестов повлияли на становление Виктора Лунина? Как цензура выбросила за борт четырёх детских поэтов и как это пережить? Почему сегодня стать писателем легче? Что отличает хорошую детскую литературу от плохой?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».