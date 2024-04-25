Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Легко ли стать писателем, рассказал советский поэт

Стать писателем в России сейчас легче, чем в советское время. Таким мнением в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился советский и российский детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин.

Виктор Лунин. Фото: ПАИ

«На мой взгляд, сегодня писателем стать, наверное, легче. Хотя бы потому, что на сегодняшний день у человека, который пишет, больше возможностей, чем в советские времена. <...> Но это не значит, что вы будете богатым», – отметил гость радиоэфира.

В советские годы в России была серьёзная цензура, пояснил Виктор Лунин. Кроме того, например, работали всего два издательства для маленьких детей – «Детская литература» и «Малыш». «Какие-то издательства, печатающие книги для взрослых, могли издать маленькое произведение, но в основном только эти. А теперь посмотрите: только в одной Москве, по-моему, больше 180 детских издательств. И в Питере, и в Екатеринбурге, и в самых разных городах есть издательства. Есть где напечататься. Стало по-другому. Раньше книги печатались огромными тиражами, но писатели выстраивались в очереди», – рассказал спикер.

В Советском Союзе книги издавалась согласно заранее определённому плану, отметил Виктор Лунин. «Молодых авторов почти не печатали. А молодыми считались в советские годы поэты знаете до какого возраста? Если он начинал печататься, молодой он был до 50 лет. И до 50 лет он не имел права издать книжку в переплёте, только маленькую брошюрку. А сейчас издательства свободные, пока не знаю, как будет дальше», – отметил писатель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2024

Детский поэт Виктор Лунин станет гостем программы «Минкульт»
24 апреля 2024

Концерт «Евгений Онегин» будут транслировать на телеканале «Культура»
24 апреля 2024

Подготовку к Дням пушкинской поэзии и русской культуры обсуждают в медиацентре ПАИ
24 апреля 2024

Заслуженный артист России провёл мастер-класс для псковских студентов
24 апреля 2024

Сувениры Бахрушинского театрального музея можно приобрести во Дворе Постникова
24 апреля 2024

Милитари-бенд «Откуда звук» выступит в Новосокольниках
24 апреля 2024

Арт-медиация пройдёт в Картинной галерее Псковского музея
24 апреля 2024

Квинтет духовых инструментов Псковского колледжа искусств выступил в Картинной галерее

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...