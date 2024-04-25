Легко ли стать писателем, рассказал советский поэт

15:02, 25 апреля 2024, ПАИ

Стать писателем в России сейчас легче, чем в советское время. Таким мнением в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился советский и российский детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин.

«На мой взгляд, сегодня писателем стать, наверное, легче. Хотя бы потому, что на сегодняшний день у человека, который пишет, больше возможностей, чем в советские времена. <...> Но это не значит, что вы будете богатым», – отметил гость радиоэфира.

В советские годы в России была серьёзная цензура, пояснил Виктор Лунин. Кроме того, например, работали всего два издательства для маленьких детей – «Детская литература» и «Малыш». «Какие-то издательства, печатающие книги для взрослых, могли издать маленькое произведение, но в основном только эти. А теперь посмотрите: только в одной Москве, по-моему, больше 180 детских издательств. И в Питере, и в Екатеринбурге, и в самых разных городах есть издательства. Есть где напечататься. Стало по-другому. Раньше книги печатались огромными тиражами, но писатели выстраивались в очереди», – рассказал спикер.

В Советском Союзе книги издавалась согласно заранее определённому плану, отметил Виктор Лунин. «Молодых авторов почти не печатали. А молодыми считались в советские годы поэты знаете до какого возраста? Если он начинал печататься, молодой он был до 50 лет. И до 50 лет он не имел права издать книжку в переплёте, только маленькую брошюрку. А сейчас издательства свободные, пока не знаю, как будет дальше», – отметил писатель.