Псковская рыбинспекция к сезону готова, и руководить ею теперь будет женщина

22:16, 25 апреля 2024, ПАИ

Две недели назад меня приглашали в отдел рыбоохраны по Псковской области, где проходил смотр готовности личного состава и техники к весенне-летнему сезону, во время которого мне представилась возможность поговорить с руководителем Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александром Христенко и познакомиться с новым руководителем псковской рыбоохраны… Ольгой Большаковой. Да-да, не удивляйтесь, теперь региональную рыбинспекцию возглавляет женщина.

Смотр готовности и поздравления с 90-летием

Смотр готовности личного состава и техники в структурах и подразделениях Росрыболовства проводится два раза в год – к весенне-летнему сезону и к зимнему. Именно такое мероприятие и состоялось 11 апреля 2024 года в Пскове на улице Подвишенской, 1. На территории псковского отделения рыбоохраны были выстроены автомобили, плавательные средства и личный состав. Смотр проводил руководитель Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Христенко.

На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны и вручил ведомственные награды и благодарности наиболее отличившимся сотрудникам псковского отделения. 7 апреля 1934 года приказом Народного комиссара снабжения СССР было создано Управление регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации. Также руководитель территориального управления подвёл итоги работы псковского отделения, отметив хорошие результаты, и поставил задачи на предстоящий период, после чего дал команду приступить к непосредственной проверке готовности. Каждый занялся своим делом – кто представлять, кто проверять, смотр вошёл в рабочую колею и примерно через полчаса Александр Христенко с готовностью ответил на несколько моих вопросов.

Техникой обеспечены, личным составом укомплектованы на 100 %

– Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит?

– Что сегодня происходит? Мы ежегодно, два раза в год, смотрим готовность наших подразделений, личного состава и техники к временным периодам – к осенне-зимнему и весенне-летнему. Сегодня – смотр готовности к весенне-летнему периоду. В основном это происходит при подготовке к путине в Псковской области, главное направление – это вылов водных биологических ресурсов (ВБР) на Псково-Чудском озере и мехмутниками, и с кораблей, катеров и прочих плавсредств. Вот мы сейчас и проверяем, насколько мы готовы контролировать вылов рыбы и не допускать незаконной добычи ВБР.

К сегодняшнему дню уже была проведена большая работа по подготовке к сезону – мы меняли масла, устанавливали моторы на лодки, проверяли их работоспособность. Сегодня это точка в подготовке к весенне-летнему периоду напряжённой работы. Руководители приехали проконтролировать, всё ли сделано, и подвести итоги готовности.

– Насколько псковское отделение укомплектовано техникой, личным составом? Нет ли дефицита ГСМ? Не будет проблем в этом вопросе (ГСМ)? Ведь были годы, когда проблемы имелись.

– Государство и наш руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Васильевич Шестаков этому уделяют большое внимание, и на сегодняшний день и катеров, и автомобилей достаточно. А вы видите, их сколько? – Александр Викторович обвёл рукой, с нескрываемым удовлетворением показывая на многочисленную технику, представленную на смотре. – А вот этот большой катер – это наш флагман 600-й, ему два года. И это ещё не всё, что у нас есть. Личным составом псковское отделение укомплектовано на 100 %, техника есть, каждый инспектор обеспечен видеорегистратором. Плюс сюда будут прикомандированы сотрудники из других управлений.

Помогать будем всем – и Пскову, и Гдову, и югу области

– Не знаю, вы были в здании отдела рыбоохраны в прошлые годы? – продолжил начальник территориального управления. – Проведён капитальный ремонт здания, перекрыта крыша, а главное, проведено автономное отопление.

– Да, и хочу от всех сказать огромное спасибо [уже 18 лет я регулярно захожу в отдел псковских рыбинспекторов и общаюсь с руководством. – Прим. авт.]. Я помню, как в этом здании ещё в прошлом году было… печное отопление. И когда я работал в «Псковской правде», меня иногда просили привезти старых газет на растопку, ещё год назад главное здание псковской рыбинспекции отапливалось дровами.

– На сегодняшний день мы этот вопрос решили. И за это всем спасибо. Особенно хочу отметить и поблагодарить за это Фёдорова Юрия Владимировича, предыдущего начальника, мы деньгами помогали и всем остальным, а самую главную работу, как говорится «на земле», сделал он. Предстоит ещё вот это здание отремонтировать, которое у нас осталось, – Александр Викторович указал на рядом стоящее небольшое административное здание. – Также необходимо сделать Гдов, поднять его, потому что это точка, с которой мы работаем в Чудском озере. Если Псков – это в основном Псковское озеро, то Гдов – Чудское, и там необходимо контролировать и большую акваторию, и места выгрузки ВБР. Также у нас есть ещё юг области, который усеян озёрами и реками, и на обеспечение и организацию работы там мы тоже обратим больше внимания.

– А там, на юге Псковской области, каким образом вы проверяете готовность?

– Здесь я не один, со мной приехал целый штаб из управления. Работаем не только по проверке готовности инспекторского состава, но и по проверке организации работ, проверке договоров, разрешений. А то, что касается тех отдалённых подразделений, мы до каждого доезжаем, каждое смотрим. Понятно, что технику сюда тащить не надо. Что касается личного состава, то за каждым углом инспектора не поставить, как не поставить инспектора ГИБДД, полицейского. Поэтому здесь должна работать система. Мы в периоды напряжённой работы во время нереста, во время промысла всегда командируем сюда ещё сотрудников из других наших отделов со всего Северо-Запада – из Коми, Ленинградской области, Карелии. И псковские инспекторы ездят в другие регионы.

– Хотел бы поблагодарить за такую практику. Она очень много даёт. На местном уровне где-то что-то притирается, глаз замыливается и не замечает каких-то нарушений. А вот когда приезжают новые незнакомые инспекторы, для всех нечестных рыболовов наступает напряг – а кто приехал, а откуда? Я и с промысловиками знаком, и они тоже с любопытством и настороженностью воспринимают эту информацию. А иногда смотрю, а наших нет. А где? Оказывается, в командировке в Карелии и даже на Камчатке.

– Спасибо за поддержку. В этом году нам опять нужно будет откомандировать на Камчатку трёх человек. Сейчас в псковском отделении работают два человека из Коми, то есть это плюс два инспектора в помощь местной рыбоохране в напряжённый период весеннего нереста.

Как так: ловить нельзя, а продавать можно?

– Да, наступил действительно напряжённый период в работе рыбинспекции. Весна – время нереста основных промысловых рыб и время разгула браконьерства. И знаете, буквально вчера я был на рынке «Нива», где наш основной псковский рыбный рынок. И у меня вопрос, я его постоянно задаю и не понимаю, почему мы его никак до сих пор не можем решить? Запрещённую сейчас к вылову щуку продают в полный рост. Ловить её нельзя, и вроде бы не ловят, но свежевыловленная щука лежит почти на каждом прилавке. Спрашиваю: «Откуда щука?» В ответ: «У меня несколько поставщиков». «Да не это меня интересует, из каких водоёмов щука?» «Наша, с Чудского озера». Чудская рыба популярна у псковичей, ей отдают предпочтение перед любой другой. Торговля бойко идёт. Вот поэтому и существует почва для браконьерства, когда есть оптовый сбыт. Если браконьер или недобросовестный промысловик будет лишён возможности продажи запрещённой к вылову рыбы, то количество браконьеров заметно уменьшится, а рыбы точно прибавится. И не только со щукой, со всеми видами так уже какой год происходит. В этом вопросе у нас какая-то недоработка. И не только ваша. Я знаю, что помимо рыбинспекции, там должна быть целая комиссия с представителями полиции, органов контроля торговли, администрации рынка. Рейды такие проводятся, но очень редко. Притом как только торговцы рыбой узнают, что завтра рейд, то всё, торговля закрыта, никто и ничего не продаёт. Рейд прошёл, галочку в плане мероприятий поставили, акт подписали, но результатов как не было, так и нет. В этом наше общественное неудовлетворение.

Александр Викторович спокойно, не перебивая, выслушал мой длинный вопрос и ответил:

– Я уже говорил, что за каждым углом сотрудника рыбинспекции не поставить. Но есть система, есть целая цепочка структур от озера до прилавка, которые должны контролировать вылов на каждом этапе. Рыбинспекция – контроль до берега, с берега – Россельхознадзор, дальше – Роспотребнадзор, дальше – полиция. И мы завтра на заседании штаба путины, где будут присутствовать силовые структуры, контролирующие органы, представители правительства Псковской области, мы ещё раз проговорим эту цепочку.

– Вроде бы уже давно существует и много раз выровнена такая цепочка?

– Да, она есть, но взаимодействие недостаточное, и его необходимо более плотно проработать. В государстве построено всё так, чтобы одна структура перехватывала контроль у другой. В одиночку нам всё проконтролировать не по силам.

И без работы общественников нам не обойтись. Раньше в Советском Союзе это был «Голубой патруль», и хотелось бы возродить все эти истории. Сейчас у нас есть общественные инспекторы, с удостоверениями, с правами и обязанностями. Они всегда рядом с государственными инспекторами, помогают во вскрытии обстановки, в получении оперативной информации. Но на сегодняшний день общественных инспекторов недостаточно. Если общественность в этом будет помогать, то и разделят вместе с нами успехи в деле сохранения природы, сохранения ВБР.

– И я хочу сказать спасибо, они, водные биологические ресурсы, у нас в Псковской области есть. И некоторых видов местных рыб стало даже больше. Этой зимой мы, рыболовы-любители, заметили серьёзное прибавление судака. А ведь это не только природа постаралась, но и результаты вашей работы.

Знакомьтесь: Ольга Сергеевна, новый начальник псковской рыбинспекции

– Александр Викторович, Ольга Сергеевна пригласила меня на смотр, за что ей большое спасибо. А я бы вас попросил ещё и представить Ольгу Сергеевну для рыболовной общественности, чтобы мы знали, кто теперь руководит рыбоохраной в Псковской области.

– Ольга Сергеевна Большакова – это новый начальник отдела рыбоохраны по Псковской области, с очень хорошим послужным списком. А где родилась, где училась – она расскажет сама.

– Я родилась в Белоруссии в семье военного, – Ольга Большакова коротко пересказала свою автобиографию. – Папа служил на Псковщине в Промежицах. Здесь я училась в школе, в 2003 году окончила Псковский технический лицей, поступила в Санкт-петербургский университет МВД, который окончила с отличием в 2008 году по специальности правоохранительная деятельность, квалификация – юрист. Имею второе высшее образование по специальности «экономист». Вернулась в Псков, начала службу в Управлении МВД России по Псковской области. С 2008 по 2021 год проходила службу на должностях следователя, уволилась со службы с правом на пенсию с должности старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и расследования бандитизма в Следственном управлении УМВД по Псковской области в звании подполковника. В период с 2021 по 2024 год продолжила государственную гражданскую службу в псковской таможне. Уходила с должности заместителя начальника отдела. Имею ведомственные награды МВД России, в том числе награждена почётной грамотой министра МВД России. Имею золотой знак отличия ГТО. В юности увлекалась спортивным ориентированием. Выступала за юношескую сборную Псковской области. Замужем, двое детей девочек-школьниц.

Решила попробовать себя в новой сфере – в Росрыболовстве. Все задачи, поставленные мне руководством, понятны и выполнимы. Вся необходимая техника, люди – всё у нас есть, и, как сказал руководитель, осень покажет наши результаты.

– Хочу добавить, – продолжил Александр Викторович, – с Ольгой Сергеевной мы разговариваем уже, наверное, год, может, даже больше. Мы присматривались, навели справки, питаем надежду и имеем уверенность, что она не только не потеряет то, что есть, но разовьёт и приумножит. Первые итоги подведём в ноябре. Специфика нашей службы, конечно, имеется, но Ольга Сергеевна обучится, багаж, опыт, профессионализм для этого у неё имеется. Мы с большой уверенностью смотрим на Ольгу Большакову и надеемся, что она сможет с коллегами в мужском коллективе наладить взаимодействие и все поставленные задачи перед псковским отделением рыбоохраны будут выполнены.

– Спасибо, Александр Викторович за доброе и открытое интервью. Ещё раз спасибо, Ольга Сергеевна, за приглашение, и удачи вам на новом поприще.

Руководят! И успешно…

Да, это назначение для псковских рыболовов оказалось очень интересным и неожиданным. В истории псковской рыбоохраны руководителя-женщины ещё не было. Глядя на красивую стройную женщину и прослушав её послужной список, я не только загордился, но и как-то непроизвольно подтянулся и проникся уважением к человеку, послужившему в серьёзнейших силовых структурах и имеющему такое высокое звание. Мне стало любопытно: а есть ли (были ли) женщины – руководители рыбоохраны где-то ещё? Или Ольга Сергеевна, как Валентина Терешкова в космосе, в этой сфере деятельности будет первой? Но нет. Оказывается, первопроходцы из прекрасной половины человечества и здесь уже имеются. И притом рядом, у нас на Северо-Западе, в Вологодской области. Там уже почти десять лет (с 2015 года) успешно руководит Анастасия Волкова. И до Анастасии вологодскую рыбоохрану дважды продолжительное время возглавляли женщины. Так что нашей Ольге Сергеевне, если что, есть к кому за опытом и помощью обратиться. А псковским нарушителям правил рыболовства теперь придётся принять более опрятный вид, оставить за бортом сквернословие и вспомнить о культуре общения, ведь с вами теперь будет иметь дело женщина. А ещё лучше – ничего не нарушать!