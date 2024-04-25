Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Телемост между школами Пскова и китайского Цзинина прошёл накануне Дня породнённых городов

Телемост между Псковом и Цзинином прошёл к Международному дню породнённых городов в рамках международного образовательного проекта «Язык и культура», сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Телемост между школами Пскова и китайского Цзинина прошёл накануне Дня породнённых городов. Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Во встрече-знакомстве приняли участие директора ПИЛГ, ППК, Гуманитарного лицея и Многопрофильного лицея № 4, а с китайской стороны приняли участие руководители школ Хайда Синчжи, средней школы № 6 города Яньчжоу, средней школы № 1 города Цзиньсянь и средней школы № 2 города Цзиньсянь.

От лица главы Пскова Бориса Елкина партнёров приветствовал заместитель главы администрации Алексей Несмашный. Город Цзинин представил директор управления иностранных дел Ван Чангуань.

Участники встречи обменялись информацией об учебных заведениях и реализуемых программах и проектах, а также договорились образовать «пары», чтобы проводить языковые обмены между школьниками, создание клубов по изучению культур двух стран и другие.

«Богатство языка и культуры, истории и традиций – безусловно, хорошая база для сотрудничества и дружеского взаимодействия. Между нами тысячи километров, но нас связывает желание сотрудничать и дружить!» – отметил по итогам встречи Алексей Несмашный.

Он также высказал уверенность, что проведённая встреча положит начало партнёрству между школами Пскова и Цзинина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2024

Писатель Виктор Лунин поделился мнением о Пскове
25 апреля 2024

Телемост между школами Пскова и китайского Цзинина прошёл накануне Дня породнённых городов
25 апреля 2024

Раритетную «Победу» выставили на продажу в Пскове
25 апреля 2024

В Псковской области простились с семью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга
25 апреля 2024

На Октябрьском проспекте в Пскове старые тополя заменят на деревья других пород
25 апреля 2024

Псковские педагоги могут стать участниками Всероссийского форума классных руководителей
25 апреля 2024

Наталья Исакова: Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач государства
25 апреля 2024

Улицу Гремячую отремонтируют в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...