Телемост между школами Пскова и китайского Цзинина прошёл накануне Дня породнённых городов

15:31, 25 апреля 2024, ПАИ

Телемост между Псковом и Цзинином прошёл к Международному дню породнённых городов в рамках международного образовательного проекта «Язык и культура», сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Во встрече-знакомстве приняли участие директора ПИЛГ, ППК, Гуманитарного лицея и Многопрофильного лицея № 4, а с китайской стороны приняли участие руководители школ Хайда Синчжи, средней школы № 6 города Яньчжоу, средней школы № 1 города Цзиньсянь и средней школы № 2 города Цзиньсянь.

От лица главы Пскова Бориса Елкина партнёров приветствовал заместитель главы администрации Алексей Несмашный. Город Цзинин представил директор управления иностранных дел Ван Чангуань.

Участники встречи обменялись информацией об учебных заведениях и реализуемых программах и проектах, а также договорились образовать «пары», чтобы проводить языковые обмены между школьниками, создание клубов по изучению культур двух стран и другие.

«Богатство языка и культуры, истории и традиций – безусловно, хорошая база для сотрудничества и дружеского взаимодействия. Между нами тысячи километров, но нас связывает желание сотрудничать и дружить!» – отметил по итогам встречи Алексей Несмашный.

Он также высказал уверенность, что проведённая встреча положит начало партнёрству между школами Пскова и Цзинина.