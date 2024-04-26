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Общество

Память жертв радиационных аварий и катастроф почтили в Пскове

Торжественно-траурный митинг в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах прошёл в Пскове сегодня, 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Память жертв радиационных аварий и катастроф почтили в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС к памятному знаку «Псковичам – жертвам Чернобыля», установленному в Сквере павших борцов, пришли ликвидаторы техногенной катастрофы, родные и друзья погибших «чернобыльцев», общественники и представители органов власти. Псковское областное Собрание депутатов представлял вице-спикер Александр Братчиков.

По многолетней традиции мероприятие началось с заупокойной литии в память о жертвах техногенных катастроф, её отслужил священник храма Богоявления Господня с Запсковья, протоиерей Виктор Кулёв – в прошлом сам ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

Затем выступили представители областной и муниципальной власти.

«Мы чтим память тех, кто отдал свои жизни на ликвидации техногенных катастроф. Мы благодарны тем, кто ценой своего здоровья и жизни смог предотвратить самые тяжёлые последствия этих аварий. Никто не будет забыт, всё, что необходимо для ветеранов, мы будем делать», – сказал заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

Вице-спикер отметил, что атомная энергетика является самым эффективным источником энергии, но и самым опасным в случае несоблюдения мер безопасности. «Мы понимаем, как осторожно необходимо обращаться с ядерной энергией. В том числе, радиационные аварии, которые были ликвидированы, учат человечество правильно обращаться с ядерной энергией», – заключил Александр Братчиков.

Председатель областной общественной организации Союз «Чернобыль» Михаил Кошурников, обращаясь к участникам митинга, с сожалением констатировал, что многие ликвидаторы радиационных катастроф не дожили до сегодняшнего дня. «Ликвидаторы уходят, но остаются их жены, которые становятся вдовами. Сегодня принцип "своих не бросаем ", касается, в том числе, и их», - подчеркнул общественник. Михаил Кошурников напомнил, что Союзу «Чернобыль» в этом году исполняется 30 лет, и поблагодарил всех членов региональной общественной организации за вовлеченность в её работу.

Участники митинга почтили память жертв чернобыльской катастрофы и техногенных аварий минутой молчания. К памятному знаку возложили Гирлянду Славы и цветы.

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата является днём памяти о страшной катастрофе и погибших в ней, о героизме работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к ликвидации последствий аварии.

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