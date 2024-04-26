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112 или 103: на какой номер звонить в случае беды, объяснили псковичам

По какому номеру лучше звонить псковичам, чтобы вызвать скорую помощь, напомнил заместитель главного врача по медицинской части Псковской станции скорой медицинской помощи Самир Аль-Араби в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Самир Аль-Араби. Фото: ПАИ

«На данный момент скорая помощь представлена в Псковской области единым юридическим лицом. Это единая диспетчерская служба, которая интегрирована со службой 112. Мы принимаем вызовы, у нас есть диспетчер по приёму вызовов, который принимает и передаёт этот вызов диспетчеру направления, который уже решает, кто и когда поедет. Либо же этот вызов передаётся в поликлинику, и уже поликлиника направляет своего фельдшера или участкового врача к пациенту», – отметил гость радиоэфира.

Звонить по номеру 112 лучше в том случае, когда нужна помощь сразу нескольких экстренных служб, добавил специалист.

«Работа диспетчера достаточно сложная. Зачастую они задают вопросы, чтобы успокоить человека и понять, что и где вообще происходит. Люди обычно не говорят, что случилось и где. Они просто говорят: «Нам нужно скорую», или зачастую в панике кричат: «Помогите», – рассказал Самир Аль-Араби.

Диспетчеру важно собрать анамнез, присвоить вызову верную классификацию и передать информацию врачам, подчеркнул врач.

«Пока не приехали сотрудники бригады, начните оказывать какую-то помощь. В реанимационных мероприятиях прописано, что вы должны оказывать помощь до приезда сотрудников скорой, иначе это будет потерянное время. Очень важно своевременно начать искусственную вентиляцию лёгких, закрытый массаж сердца. От вас зависит жизнь тех, кто находится рядом. Люди зачастую обижаются, когда диспетчеры пытаются понять, что на самом деле с пациентом. А тот, кто вызывает, зачастую просто находится в соседнем доме», – отметил гость радиоэфира.

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