До десяти вызовов в день обрабатывает псковская бригада медицины катастроф

15:53, 26 апреля 2024, ПАИ

Около пяти – десяти вызовов за смену обрабатывает бригада медицины катастроф в Псковской области. Об этом сообщила фельдшер бригады Полина Борзенкова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На данный момент в этой бригаде, сменяя друг друга, работают 12 специалистов: четыре фельдшера, четыре медсестры и четыре водителя, рассказала Полина Борзенкова.

«Тут нужны люди, умеющие быстро принимать решения в разных ситуациях. Мы неслучайно говорим о ДТП и других проблемах, которые могут возникать в современных реалиях, где может потребоваться медицинская сортировка, меры эвакуации различного характера. Эти люди специально обучены, умеют принимать решения и направлять пациента туда, где ему будет оказана первая помощь», – подчеркнул заместитель главного врача по медицинской части Псковской станции скорой медицинской помощи Самир Аль-Араби.

Отметим, первая и единственная бригада медицины катастроф начала работать в Псковской области в 2023 году. Сотрудники бригады выезжают на ДТП, пожары, суициды, огнестрельные ранения, острые боли в сердце и серьёзные травмы на улице.