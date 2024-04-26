39 диспетчеров работают в Псковской скорой помощи

16:24, 26 апреля 2024, ПАИ

39 человек работает в диспетчерской службе Псковской станции скорой медицинской помощи, сообщил заместитель главного врача по медицинской части Псковской станции скорой медицинской помощи Самир Аль-Араби в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Одна из самых важных задач диспетчера – правильно классифицировать вызов, как экстренный или неотложный, и собрать анамнез, подчеркнул медик. «Бывает, человек звонит и говорит: «У меня боли в спине». Болит спина. В сознании сразу всплывает, что там остеохондроз. А потом оказывается, что человек недавно упал с лестницы, у него тупая травма живота, разрыв почки или ещё что-то», – отметил гость радиоэфира.

При вызове скорой помощи человеку важно сообщить диспетчеру, что и где случилось, кто звонит, и дать номер для обратной связи. «Мы приезжаем, а там может быть дверь закрыта, злая собака или шлагбаум во двор, и нам туда не въехать. Бригада идёт пешком, ищет ваш подъезд и [теряет время. – ПАИ]», – подчеркнул врач.